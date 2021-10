Yassine Ben Hamed s'envole vers l'Algérie

Avril 2017, Yassine est alors un jeune espoir évoluant dans les catégories de jeunes de l’Olympique Lyonnais. Milieu de terrain offensif gaucher repositionné latéral, il suscite les convoitises des clubs de l’Hexagone lors du tournoi international U14 de Sens. Notamment celles du directeur technique de Lille de l’époque, Reda Hammache. Ancien responsable du recrutement du RC Lens et adjoint de Luis Campos à Monaco, l’actuel directeur sportif du Nîmes Olympique, qui a découvert des joueurs comme Raphaël Varane ou Kylian Mbappé, jette son dévolu sur le remuant latéral lyonnais. Fort du projet mené par Luis Campos, le LOSC arrache le jeune joueur à l’OL en lui soumettant un projet sportif alléchant pour la suite de sa jeune carrière.

De Lopez à Létang

Yassine Ben Hamed arrive au LOSC à l’été 2017, grimpe les escaliers 4 par 4, surclassé en u16, puis en u17, devient international U16 et gagne sa place de titulaire en équipe de France lors du match du tournoi du Val de Marne opposant la France à l’Angleterre de Jude Bellingham et Jamal Musiala (devenu international allemand depuis). Il enchaîne les sélections jusqu’aux U18 et se voit même proposer un contrat professionnel par Luis Campos en 2019, alors qu’il n’a que 16 ans. Les négociations sont longues, logique pour un tel élément du centre de formation.

En décembre 2019, Reda Hammache accède au poste de directeur sportif chez les crocodiles nîmois et quitte son poste au LOSC. Les négociations sont au point mort pour Yassine Ben Hamed, qui fait ses premiers entraînements avec Galtier et se révèle très vite être une alternative crédible à Domagoj Bradaric… Ben, comme le nomme Galtier, prend de la hauteur après plusieurs semaines avec l’équipe première et matchs amicaux.

Entre temps, Luis Campos commence à s’éloigner du club, le LOSC navigue à vue et, en septembre 2020, les rumeurs de reprise du club se font sentir. Le jeune international n’a plus d’interlocuteur privilégié sérieux pour lui permettre d’entériner une prolongation, chose qui lui tient pourtant à cœur.

Entre sélection ...

Le 10 Octobre 2020, Yassine Ben Hamed retrouve la sélection française U18 sous les ordres du sélectionneur Landry Chauvin, pour une opposition contre Valenciennes (L2). Son niveau ne souffre d’aucune contestation malgré la défaite, mais en fin de stage le sélectionneur convoque le jeune talent pour lui demander de signer dans son club formateur. Selon lui, un joueur doit rendre à son club ce qu’il lui a offert, à n’importe quel prix. Si, pour le gaucher, le prix importait effectivement moins que le projet sportif, aucun dirigeant de transition comme Franck Beria n’est en mesure de garantir à la fusée du couloir gauche nordiste une concurrence directe avec Bradaric.

Quelques semaines plus tard, le club a un nouveau patron : Olivier Létang, fraîchement débarqué du Stade Rennais, où il fit un travail reconnu au centre de formation, une des raisons pour lesquelles le dirigeant est mis en place dans un club qui n’a pas sorti un seul jeune du centre de formation depuis près de 6 ans. Si Yassine Ben Hamed aurait aimé changé la donne, le projet n’est plus le même, moins ambitieux qu’au temps de Reda Hammache et du Président Lopez…

Et coups de pression ...

En pleine réflexion, le jeune joueur se voit priver de sélection par le nouveau président, ceci dans le but de ne pas l’exposer à quelques mois de la fin de son contrat aspirant. C’est à cette période qu’il reçoit la visite au Domaine de Luchin du sélectionneur, Landry Chauvin, avec le même mot d’ordre : signer au LOSC s’il veut retrouver la sélection.

Déçu et surpris, Yassine Ben Hamed prend alors deux décisions clés pour la suite de sa jeune carrière : quitter le LOSC pour un club ambitieux pour ses jeunes talents et fuir les sélections de l’Equipe de France jeunes pour celle des jeunes fennecs algériens. Une sélection qui serait en mesure de l’accueillir avec une fierté totalement partagée.

Epanoui à Antwerp

Direction donc dans un premier temps la Belgique pour Yassine Ben Hamed, qui s’épanouit au Royal Antwerp, club qui joue l’Europa League et est sur le podium de la Jupiler League. À en croire l’entraîneur Brian Priske, le défenseur est tout proche d’intégrer durablement le noyau dur de l’équipe première.

En attendant, il aura le loisir d’exercer ses talents avec l’équipe réserve de la sélection nationale algérienne lors du tournoi de l’UNAF, du 08 au 16 Novembre 2021 à Tunis. Avec l’envie et la détermination de briller pour une sélection qu’il a choisi avec le cœur.