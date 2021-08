Peter Bosz félicite enfin son OL mais...

La suite après cette publicité

Jusqu'à présent, Peter Bosz n'a pas vraiment opté pour la technique de la câlinothérapie pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Arrivé cet été sur les bords du Rhône, le Hollandais n'a pas mâché ses mots pour faire passer ses messages. Il a d'ailleurs commencé sa saison par un coup de gueule retentissant dès la deuxième journée après la claque reçue à Angers (0-3).

Ensuite, lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de la banderole "bougez-vous ou cassez-vous", le Batave n'avait, là encore, pas ménagé ses troupes. «Je n'ai pas vu mais on m'a dit. On m'a expliqué. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Absolument. Changer les mentalités ce n'est pas facile si c'est ancré dans les joueurs». Enfin, après l'égalisation sur le gong de Clermont au Groupama (3-3), Bosz en avait remis une couche.

«Je suis bien sûr très déçu. Nous ne devons jamais concéder un résultat nul. (...) Nous avons encore perdu deux points. (...) Avec nos qualités, cela aurait dû être terminé. J'ai vu des choses que l'on ne voit pas chez les U12. C'est un problème de confiance». Mais hier soir, Bosz a enfin vécu sa première victoire avec l'OL face à Nantes (0-1). De quoi valoir enfin des compliments à ses joueurs.

Une défense encore aux abois

«J'ai apprécié plusieurs choses. j'ai vu une équipe qui n'a pas eu peur de jouer. On a joué à une, deux touches, c'était bien. On a créé des occasions, c'était bien». Toutefois, tout n'a pas été parfait. Car l'OL n'a pas été très réaliste. «Mais il faut dire aussi qu'on marqué qu'une fois, ça c'est pas bien. il faut vraiment progresser là-dessus. Il faut dire aussi que Nantes a eu des occasions nettes aussi. A mon avis, ce n'était pas nécessaire aujourd'hui (hier). Normalement, on doit gagner tranquillement avec plusieurs buts d'avance».

Frustré par le manque d'efficacité offensif, Bosz est certes rentré de Nantes avec aucun but encaissé, mais le Batave n'a pas nié que la défense rhodanienne n'est actuellement pas performante. C'est simple : les Gones ont la deuxième moins bonne défense du championnat avec 7 buts encaissés en 4 rencontres. «Oui, quand j'ai signé ici, tout le monde m'a dit ça, que Lyon marque toujours mais prend beaucoup de buts. Je parle toujours de l'équipe. ce n'est pas seulement les défenseurs qui défendent mal et les attaquants qui jouent bien parce qu'ils marquent. Je cherche l'équilibre pour bien attaquer et bien défendre. Aujourd'hui (hier), j'ai vu de bonnes choses là-dessus. Il faut continuer come ça».

De son côté, Anthony Lopes est peut-être plus exposé que d'habitude, mais le gardien portugais n'est pas surpris. «On a un jeu à risques, on le savait. On a une philosophie qui nous va parce qu'on a des joueurs qui ont beaucoup de coffre. Le coach insiste beaucoup sur le fait d'aller presser haut, d'aller embêter l'équipe adverse le plus possible. C'est sûr que ça laisse quelques espaces derrière. On est là pour essayer de faire le travail. Aujourd'hui (hier), ç'a été fait parce qu'on ressort de ce match sans avoir encaisser de but et avec la victoire». L'OL devra toutefois régler la mire rapidement car dans deux journées, il affrontera l'armada offensive du PSG.