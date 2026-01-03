Ligue 1 : Gaël Kakuta, la bonne pioche du mercato hivernal ?

À 34 ans, Gaël Kakuta continue de montrer qu’il a encore beaucoup à offrir. Sous les couleurs de Sakaryaspor, en D2 turque, le meneur de jeu réalise une saison solide avec 8 buts et 3 passes décisives en 17 matchs, preuve de son influence constante. Toujours aussi élégant balle au pied, il apporte créativité, justesse technique et maîtrise du tempo.

Sa CAN réussie avec la RDC a également remis en lumière son expérience et son leadership. Habitué des grands rendez-vous, Kakuta sait faire jouer les autres et assumer les responsabilités. Pour un club de Ligue 1, il pourrait être un renfort malin au mercato d’hiver, capable d’apporter immédiatement de la qualité et du vécu dans l’entrejeu.