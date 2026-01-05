PSG : Illia Zabarnyi a encore vécu une soirée désastreuse

De retour dans le onze titulaire ce dimanche pour le derby face au Paris FC au Parc des Princes (2-1), Illia Zabarnyi avait une occasion idéale de confirmer son intégration progressive au sein de la charnière centrale parisienne. Aligné aux côtés de Willian Pacho, le défenseur ukrainien devait incarner la stabilité et la sérénité dans une équipe largement dominante dans la possession mais parfois exposée sur les transitions rapides du promu. Pourtant, dès les premières minutes, Zabarnyi a affiché des difficultés récurrentes dans le positionnement et la lecture du jeu, laissant échapper plusieurs ballons dans des zones sensibles. Malgré une maîtrise territoriale nette du PSG, son retour comme titulaire n’a pas permis de sécuriser l’axe central, et son influence est restée limitée, loin de l’impact attendu à ce poste au plus haut niveau.

Depuis son arrivée à Paris, le bilan du défenseur formé au Dynamo Kiev demeure contrasté. Capable de séquences solides, de relances propres et d’interventions autoritaires, Zabarnyi montre aussi une irrégularité préoccupante, se laissant trop souvent surprendre dans des moments clés. Cette fragilité alimente les débats autour de la fiabilité de la défense parisienne et de la nécessité, pour le club, de renforcer son axe central. Le contexte du derby semblait pourtant favorable pour se rassurer : un adversaire privé de plusieurs cadres, une domination globale du PSG et un cadre propice à la prise de confiance. Malgré cela, l’Ukrainien n’a jamais réellement semblé en contrôle, multipliant les hésitations et obligeant Willian Pacho à compenser plusieurs approximations dans la couverture et les duels.

Une nouvelle erreur

Le tournant de sa rencontre intervient sur l’action menant au penalty accordé au Paris FC, transformé par Geubbels pour ramener le score à 1-1. Si l’arbitrage peut être jugé sévère, Zabarnyi est clairement fautif sur le contact avec Alimani Gory, qu’il laisse trop libre avant de manquer son intervention dans la surface. Cette action cristallise les limites observées depuis son arrivée d’Angleterre pour 63 millions d’euros, à savoir un joueur au potentiel certain mais encore fragile dans la gestion des temps faibles et sous pression. Au-delà du but encaissé, cette faute a mis le PSG en difficulté et rappelé que son axe défensif reste perfectible. En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas éludé les manques collectifs : « Je ne sais pas s’il y a eu un manque de concentration de mon équipe. Je dois revoir le match. On ne pressait pas bien. Nous avons moins eu le contrôle du match. Je suis très exigeant avec mes joueurs ». Déjà en Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen ou lors du choc face à l’OL, l’ancien roc de Bournemouth avait failli à ses tâches défensives. Sur le plan statistique, Zabarnyi affiche quelques données positives, avec deux dégagements et deux duels au sol remportés, témoignant d’un engagement réel.

Mais ces chiffres masquent un impact global insuffisant : aucune interception, aucun tir bloqué et seulement deux récupérations dans un match pourtant largement dominé par le PSG. La faute concédée, le penalty provoqué et le carton jaune viennent ainsi ternir une prestation déjà critiquable, soulignant la nécessité pour le défenseur ukrainien de progresser rapidement dans la concentration et le timing. Fébrile, l’Ukrainien a cédé sa place à Marquinhos (70e) pour rassurer l’arrière garde parisienne en fin de match. Luis Enrique a toutefois relativisé l’essentiel après la rencontre : « On a fait une bonne première période avec beaucoup d’occasions. On a marqué un seul but. En seconde période, il y avait plus de problèmes et on a commis des erreurs. Le résultat est le plus important pour nous. Commencer en 2026 avec une victoire est essentiel ». Malgré le succès final, le PSG ressort de ce derby avec un constat clair. Avec Zabarnyi comme titulaire, son axe central demeure un chantier sous surveillance, et chaque sortie du jeune défenseur s’apparente désormais à un examen grandeur nature.