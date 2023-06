Ligue des Champions : Manchester City est hanté par la défaite de la finale 2021

La suite après cette publicité

Mais comment faire pour tuer ses démons ? Plus qu’une chanson d’Angèle, il s’agit de la question à laquelle va devoir répondre Manchester City ce samedi. En effet, deux ans après leur défaite cruelle face au Chelsea de Thomas Tuchel (1-0) en finale, les Skyblues ont encore l’occasion de glaner le seul trophée qu’il leur manque et après lequel ils courent depuis plus d’une décennie : la Ligue des Champions. Pour ce faire, les ouailles de Pep Guardiola affronteront l’Inter Milan, une équipe pas attendue à ce stade de la compétition en début de saison mais qui peut poser des problèmes à n’importe quelle équipe sur un match. Hormis le renfort de poids que représente Erling Haaland, l’effectif cityzen n’a pas beaucoup changé depuis le traumatisme de Porto en 2021.

Forcément relancé sur la difficulté de surmonter les souvenirs d’un groupe qui n’a pas bien géré sa première finale de la crème européenne, le technicien catalan a tenu à minimiser cette pression, assumant que la défaite des siens en 2021 est surtout dû à l’échec de son plan : «j’aimerais vous donner des leçons, mais je ne sais pas. C’est un match différent, deux années, des joueurs différents. Il y a deux ans, nous avions prévu de faire un bon match contre Chelsea. Cela n’a pas fonctionné, les gens disent que la décision n’était pas la bonne. J’ai un plan pour demain, je communiquerai mes idées. Si nous réussissons, ce sera bien. Nous sommes prêts, les joueurs vont tout donner, en connaissant et en respectant l’adversaire.*»

Dias et De Bruyne semblent déterminés à tourner la page

Egalement interrogés par la presse, Kevin de Bruyne et Ruben Dias, alignés face à Chelsea en 2021, ont été au diapason de leur entraîneur. Le milieu belge de 31 ans s’est d’ailleurs dit rassuré d’avoir joué, et remporté, la finale de FA Cup contre Manchester United la semaine passée. Ainsi, lui et ses coéquipiers n’ont eu qu’une semaine de coupure, à la différence de 2021 où deux semaines avaient séparés la finale de Champions League et la fin du championnat : «Nous avons perdu il y a deux ans, cela arrive. Nous n’avons pas été assez bons ce jour-là, il faut l’accepter. Je ne peux pas me contenter de prendre les bons moments de ma carrière et d’oublier les mauvais. Heureusement, nous avons une nouvelle chance de prouver que nous pouvons gagner cette compétition. (…) Je ne ressens pas une grande différence, peut-être que la différence est que nous avons joué la finale de FA Cup la semaine dernière. C’était une perspective différente de celle de 2021, quand nous avions deux longues semaines de préparation. C’est peut-être une bonne chose de jouer 90 minutes contre United. Je ne veux pas faire trop de choses différentes dans ma préparation. C’est une semaine plus mouvementée, mais pour le reste, je reste aussi normal que possible.»

Même son de cloche pour le défenseur portugais de 26 ans, plus que confiant sur les chances de son équipe pour demain : «Chaque année est différente. Certains joueurs partent, d’autres arrivent. Chaque année, notre plus grand combat, celui de notre manager et celui du club, c’est de trouver ce que nous avons cette saison. Cette saison, nous avons trouvé un équilibre particulier. Depuis mon arrivée, j’ai toujours eu le sentiment que nous avions construit une équipe très équilibrée et très forte. En fin de compte, ce qui fait la plus grande différence, c’est ce que vous atteignez à la fin. Nous avons deux coupes, nous ferons tout pour la dernière.» Reste à voir demain à Istanbul si Manchester City saura affirmer son statut de favori pour cette finale.