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Premier League

Premier League : Coventry crée la sensation en écrabouillant Newcastle

Par Valentin Feuillette
1 min.
Matías Fernández-Pardo en action avec Newcastle @Maxppp
Coventry 4-1 Newcastle

Coventry a signé une victoire retentissante face à Newcastle (4-1), ce lundi soir, lors de la 6e journée de Premier League. Les locaux ont rapidement pris les devants grâce à Rudoni, buteur sur penalty dès la 6e minute, avant que Sidiki Chérif ne double la mise au retour des vestiaires (48e). Malgré la réduction du score de Sven Botman, servi par Nico González (70e), les Magpies n’ont jamais réussi à inverser la tendance.

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Coventry a ensuite définitivement fait la différence dans le dernier quart d’heure. Ellis Simms a inscrit le troisième but à la 81e minute sur une passe de Brandon Thomas-Asante, avant que Mfuni ne parachève le succès dans le temps additionnel (90e+1), servi par Dasilva. Avec cette victoire spectaculaire, Coventry s’offre un succès de prestige face à Newcastle, incapable de contenir les offensives adverses.

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