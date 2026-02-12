Menu Rechercher
Roberto De Zerbi terriblement attristé par son départ de l’OM

La semaine de l’OM va vraisemblablement être encore longue. Après le départ de Roberto De Zerbi à la tête de la formation olympienne, de nombreuses réactions ont eu lieu en interne. Celles-ci sont contrastées, mais certaines personnes, comme Margot Dumont, ont eu le temps de dialoguer avec l’ex-coach marseillais pour comprendre cette ampleur. Sur Canal + dans l’émission du Late Football Club, la journaliste a avoué avec sincérité la douleur du technicien. « Je l’ai eu aujourd’hui, il se dit très triste et il me parlait de ça en me disant que c’est un rêve qu’il n’a pas réalisé. Pour lui, c’est comme un chagrin d’amour, une histoire qui se termine. Je l’ai senti très affecté ».

"Je l'ai eu aujourd'hui, il se dit très triste et il me parlait de ça en me disant que c'est un rêve qu'il n'a pas réalisé. Je l'ai senti très affecté" 🗣️

Les révélations de Margot Dumont sur De Zerbi ! Le Late FC revient sur les révélations du début de soirée sur C+ FOOT 🖥️
Des paroles qui en disent beaucoup sur l’attachement qu’avait l’Italien de 46 ans avec son groupe. Son contrat initial de trois ans n’aura finalement duré qu’un an et demi et celui-ci laisse derrière lui une équipe dans le doute et l’incertitude en Ligue 1. Attaché à la cité phocéenne depuis son arrivée en juin 2024, l’ancien coach de Brighton devrait cependant rebondir en Europe, à la recherche d’un nouveau club désireux de le récupérer.

