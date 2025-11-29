Ligue 1 : le Paris FC et Auxerre se quittent sur un score de parité
Le Paris FC et Auxerre se sont neutralisés (1-1), au Stade Jean-Bouin, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Un match nul qui n’arrange personne.
D’un club parisien à un autre. Après la rencontre du PSG à Monaco, ce samedi de Ligue 1 nous offrait une rencontre entre le PFC (12e) et Auxerre (18e), au Stade Jean-Bouin. Une affiche entre deux équipes de deuxième partie de tableau, en quête absolue de victoire. Les hommes de Stéphane Gilli restaient sur deux revers en championnat, contre Rennes (0-1) et à Lille (4-2). De l’autre côté, la troupe de Christophe Pellissier sortait d’un nul encourageant contre Lyon (0-0) mais qui restait sur huit matchs sans victoires. De quoi mettre sous pression le technicien de 60 ans.
Pourtant, les premières minutes de la rencontre furent auxerroises. Il a notamment fallu un bel arrêt d’Obed Nkambadio pour repousser la tentative de Sinayoko aux 20 mètres (11e). Assailli d’occasions, le Paris Football Club a pris au piège l’AJA. Peu après la demi-heure, Clément Akpa touchait le ballon avec le coude dans la surface. Ilan Kebbal ne s’est pas fait prier pour prendre Leon à contrepied pour ouvrir la marque (32e, 1-0). Un but qui n’a pas découragé les Auxerrois. Après un coup-franc, Diomandé plaça une tête à bout portant que Nkambadio ne put sauver, en raison d’une glissade (1-1, 41e). Une réalisation qui a mis fin à une série de 58 tirs de l’AJA sans but.
Le PFC et l’AJA dos à dos
En seconde période, les deux équipes ont tenté de mettre la pression sur le camp adverse, sans pour autant réussir à prendre le meilleur sur l’autre. L’AJA n’a pas cadré la moindre frappe durant le second acte, tandis que le PFC a une occasion, passée tout près de la cage de Leon (49e).
Les deux formations se sont donc quittées sur un match nul (1-1) au Stade Jean-Bouin. Privé de Lees-Melou et de Chergui dans cette rencontre, le Paris Football Club reste 12e du classement. En face, Auxerre - qui a réalisé globalement une bonne prestation malgré un manque d’efficacité - reste bon dernier. L’AJA n’a plus gagné en Ligue 1, le 21 septembre et une victoire contre Toulouse (1-0).
Nos dernières vidéos
Rien ne va plus entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Manchester City s’attaque à un crack de Premier League
Les plus lus
Explorer