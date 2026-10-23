Ronaldinho va rechausser les crampons en Serie C !

À 46 ans, Ronaldinho va rechausser les crampons. Le Ravenna FC, club dans lequel la superstar brésilienne est entrée au capital et dont la marque R10 est désormais l’équipementier, a annoncé que le Ballon d’Or 2005 disputera ses premières minutes avec le club italien le 15 novembre, lors du derby contre Forlì en Serie C. En août dernier, un accord avait été trouvé afin que l’ancien milieu offensif du PSG et du FC Barcelone dispute au moins un match officiel.

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Confirmado: Ronaldinho fará seu retorno ao futebol profissional pelo Ravenna dia 15 de novembro, no dérbi com o Forlì pela Serie C. Clube havia prometido que o brasileiro, um de seus investidores, faria ao menos uma partida oficial. https://t.co/IoaD0ggFyu — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) October 23, 2026

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« La date tant attendue est enfin fixée : dimanche 15 novembre à 17h30, la légende brésilienne enfilera le maillot du Ravenna FC lors du derby contre Forlì. Un rendez-vous qui attirera tous les regards du monde entier sur le stade Bruno Benelli… Il existe des joueurs dont on se souvient pour leurs exploits, et d’autres pour la magie qu’ils ont su déployer. Ronaldinho appartient à cette catégorie rare de champions capables de transformer le football en pur bonheur : un geste imprévisible, une inspiration géniale, un sourire qui a su unir des stades entiers et des générations de fans. Le 15 novembre, l’émotion sera au rendez-vous, portée par la passion des supporters « giallorossi » et l’atmosphère électrique d’un derby profondément ancré dans l’identité de la ville », a communiqué le Ravenna FC.