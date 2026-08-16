Nice : Hambourg veut Terem Moffi

Revenu à Nice cet été après six mois passés à Porto en prêt, Terem Moffi est à la recherche d’un nouveau défi. L’international nigérian (23 sélections, 6 buts), dont le contrat expirera dans un an, a repris l’entraînement début juillet avec son club. Mais comme Kevin Carlos, parti à Cagliari, l’ancien Lorientais est invité à trouver une porte de sortie.

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«Je pense que lui aussi sait qu’il ne pourra plus, à mon avis, jouer à l’OGC Nice. Tant qu’il est là, on essaiera d’être corrects avec lui et avec ses agents pour qu’il puisse se préparer normalement et pour que, s’il doit nous quitter, il soit en bonne forme physique», confiait le directeur sportif niçois Roger Ricort ces dernières semaines. Selon nos informations, Hambourg fait partie des prétendants pour accueillir Terem Moffi. Le 13e du dernier championnat allemand apprécie le profil du Nigérian et tente de le recruter en cette fin de mercato.