CdM 2026, Argentine : Scaloni compare l’Algérie et le Maroc

À la veille de l’entrée en lice de l’Argentine en Coupe du Monde 2026 face à l’Algérie, le sélectionneur Lionel Scaloni a évoqué un adversaire qu’il place dans la lignée des meilleures équipes du tournoi. Interrogé sur les Fennecs, il a notamment établi une comparaison directe avec le Maroc, soulignant des styles de jeu proches et une intensité similaire, alors que l’Argentine s’apprête à disputer un premier test jugé exigeant dès l’ouverture de la compétition.

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« L’Algérie est un adversaire similaire au Maroc, elle joue à peu près de la même manière, avec de grands joueurs et un bon entraîneur. Le match Brésil-Maroc en est un bon exemple. Nous avons déjà vu le match de l’Espagne (0-0 face au Cap-Vert), il n’y a pas d’adversaire facile. L’Algérie nous préoccupe car c’est une grande équipe. Ce sera un bon test. Ils ont beaucoup de puissance… Ils ont joué avec une ligne de trois, de quatre, et nous verrons bien comment ils évolueront demain. C’est une équipe qu’il faut respecter et qui nous rendra, à coup sûr, les choses difficiles»