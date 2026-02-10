Fulham : Samuel Chukwueze pourrait rapporter gros à l’AC Milan

L’AC Milan profite pleinement de ses prêts pour renflouer ses caisses. Parmi les joueurs concernés, Samuel Chukwueze, actuellement prêté à Fulham, pourrait rapporter jusqu’à 24 millions d’euros si le club anglais décide d’activer l’option d’achat. L’ailier nigérian s’est imposé comme un titulaire malgré une saison perturbée par des blessures et sa participation à la CAN 2025 avec la sélection. Avec 3 buts et 4 passes décisives depuis son retour en Premier League, ses performances donnent toutes les chances au Milan de récupérer cette somme.

Au total, les différents prêts des joueurs rossoneri ont déjà généré environ 70 millions d’euros pour le club lombard, dont une partie est déjà encaissée selon La Gazzetta dello Sport. Outre Chukwueze, d’autres jeunes comme Alex Jimenez, Pobega, Terracciano ou Colombo pourraient également faire grimper cette somme selon leurs performances et les conditions de rachat de leurs clubs respectifs. Cette manne financière constitue une base solide pour le Milan afin de renforcer l’équipe lors du prochain mercato estival.