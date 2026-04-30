Al-Nassr : l’énorme coup de gueule de Cristiano Ronaldo contre les joueurs de la Saudi Pro League

Le titre de Saudi Pro League se rapproche pour Al-Nassr. Hier soir, l’équipe de Cristiano Ronaldo défiait Al-Ahli, les doubles vainqueurs en titre de la Ligue des Champions asiatique. Un duel XXL qui a tourné à l’avantage des hommes de Jorge Jesus, vainqueurs 2 buts à 0. Un succès qui permet à CR7 et ses coéquipiers de prendre provisoirement huit points d’avance sur Al-Hilal au classement, à quatre journées du terme (Al-Hilal compte un match en moins). Buteur, le Portugais ne cachait pas sa satisfaction après avoir répondu aux chambrages des fans adverses.

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« Match très difficile, on savait qu’on allait jouer l’une des équipes les plus difficiles du championnat. On s’est créé plus d’occasions, on a mérité de gagner, on a marqué deux buts », a-t-il déclaré à un média local, avant d’être relancé sur le climat tendu ayant précédé ce choc de la Saudi Pro League. Une ambiance tendue en raison de commentaires de certains joueurs reprochant à la Ligue saoudienne de favoriser Al-Nassr pour que CR7 décroche enfin son premier sacre national. Et ça, CR7 n’a pas aimé.

«Tout le monde se plaint.»

« Je pense que ce n’est pas bon pour le championnat. Tout le monde se plaint. Tout le monde fait plus que ce qu’il devrait faire. C’est du football, ce n’est pas la guerre. Tout le monde veut gagner, mais tout n’est pas permis. J’aurai le temps d’en parler à la fin de la saison. Je vois beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de joueurs se plaignent, font des posts sur Instagram, Facebook. Ils parlent des arbitres, de la Ligue, du projet. Je pense que ce n’est pas bon. Ce n’est pas l’objectif du championnat », a-t-il déclaré, avant de conclure.

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« On doit donner l’exemple, pas seulement ici, mais vis-à-vis de l’Europe que nous voulons concurrencer. On veut être l’un des meilleurs championnats du monde. On devrait analyser et arrêter avec ça. On devrait parler avec la SPL parce que pour moi, ce n’est pas du football. » Ronaldo sera-t-il entendu ? Pas sûr. À l’issue du match, Merih Demiral était furieux en zone mixte. « Al-Nassr a besoin d’aide pour atteindre ses objectifs. C’est une honte. Personne n’aide Al-Ahly, mais nous sommes au top. Nous sommes fiers d’être Al-Ahli. » Ambiance…