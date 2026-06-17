Équipe de France : qui Didier Deschamps doit-il sacrifier ?

La victoire est là, le score aussi, mais Didier Deschamps n’est sans doute pas ressorti de ce France-Sénégal avec toutes les réponses qu’il espérait en cette Coupe du Monde 2026 nord-américaine. Pendant une heure, son équipe a navigué à vue, incapable de trouver du rythme ou de mettre en valeur la richesse de son secteur offensif. Les Bleus ont fini par faire craquer les Lions de la Teranga (3-1) grâce à leur talent supérieur et à un Mbappé retrouvé après la pause, mais cette entrée en lice a surtout mis en lumière une question qui accompagnera probablement le sélectionneur durant toute la phase de groupes. Avec autant de talents disponibles devant, comment construire l’attaque la plus dangereuse sans déséquilibrer le collectif ? Face au Sénégal, certains ont marqué des points, d’autres ont laissé passer une occasion précieuse de s’installer durablement dans le onze.

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Car derrière le doublé de Mbappé et le succès final se cache une première période particulièrement inquiétante. La France n’a quasiment rien produit, étouffée par l’organisation sénégalaise et incapable de créer des décalages. Le quatuor offensif aligné au coup d’envoi n’a jamais trouvé la bonne distance ni le bon tempo. Les décrochages de Dembélé débouchaient souvent sur du vide, Doué s’est enfermé dans des initiatives individuelles peu productives et même Olise a longtemps traversé la rencontre comme un fantôme. Pendant que les attaquants cherchaient leur place, ce sont Rabiot, Upamecano ou encore Tchouaméni qui maintenaient l’équipe à flot. Une réalité qui oblige forcément Deschamps à réfléchir. Dans une Coupe du Monde, les statuts comptent peu lorsque les matches à élimination directe approchent.

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Des questions sur des cadres du PSG

Le principal enseignement concerne probablement Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Les deux hommes avaient une formidable opportunité d’envoyer un message fort dès la première sortie. Aucun n’a réellement saisi sa chance. Doué a incarné cette première heure brouillonne des Bleus. Trop de touches de balle, des choix souvent retardés, des pertes de balle qui ont offert des situations dangereuses au Sénégal. Son réveil après la pause a été réel, avec davantage d’intensité et une frappe dangereuse repoussée par Mendy, mais cela reste insuffisant pour effacer les doutes. Dembélé, lui, a livré une prestation encore plus frustrante. Disponible, mobile, volontaire, mais rarement décisif. Il a semblé prisonnier d’un rôle hybride qui l’éloigne de ses zones préférentielles. Le problème, c’est qu’une Coupe du Monde avance vite. Et pendant que certains cherchent encore leurs repères, d’autres imposent déjà leur évidence. Cette évidence porte aujourd’hui le nom de Bradley Barcola. En quelques minutes seulement, l’attaquant parisien a apporté ce qui manquait jusque-là aux Bleus. De la profondeur, de la spontanéité et une menace permanente dans le dos de la défense. Son but n’est pas seulement une réalisation importante, c’est un signal envoyé à son sélectionneur.

«Ça soulage, on a eu un peu d’appréhension, de crispation au début, et puis il y avait une bonne équipe en face. Après, on a pu dérouler un peu plus, les changements de placements d’Ousmane (Dembélé) et Michael (Olise) ont changé pas mal de choses. Et Barcola a fait mal en entrant. C’est toujours bien de gagner le premier match, ce n’est pas décisif mais on va savourer quand même. Barcola titulaire ? Beaucoup de joueurs peuvent légitimement prétendre à commencer, comme Rayan (Cherki) aussi, même s’il n’est rentré qu’en fin de match. On aura besoin de tout le monde. L’important, c’est ce qu’a fait Barcola et ce que d’autres seront amenés à faire de la même manière. On aura besoin de tout le monde», a détaillé Deschamps. Dans le même temps, Olise a totalement changé le visage de la rencontre lorsqu’il a commencé à évoluer davantage dans l’axe. C’est lui qui a réveillé l’attaque française et qui a alimenté Mbappé en situations dangereuses. Quant au capitaine des Bleus, sa seconde période rappelle pourquoi tout doit être construit autour de lui. Cherki reste un cas particulier. Son entrée a davantage souligné son besoin de trouver le bon rythme international qu’une réelle candidature immédiate. À l’issue de cette première sortie, une tendance se dessine déjà. Mbappé et Olise semblent avoir verrouillé leur place. Barcola frappe de plus en plus fort à la porte. Doué et Dembélé, eux, savent désormais qu’ils n’ont plus beaucoup de crédit à gaspiller. La victoire est bien verrouillée mais bon courage Monsieur Deschamps…