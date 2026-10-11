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Ligue 1

OM : la sortie d’Igor Paixao sur une possible baisse de salaire

Par Jordan Pardon
1 min.

Face aux contraintes budgétaires de l’OM, toujours sous la surveillance de la DNCG, le directeur sportif marseillais Grégory Lorenzi a dû mener un plan d’économies strict à tous les étages depuis son arrivée cet été. Le président Stéphane Richard avait même annoncé que certains joueurs allaient accepter de revoir leur salaire à la baisse. A priori, ce n’est pas le cas d’Igor Paixao, qui avait l’occasion de rejoindre Leeds cet été.

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«Si j’ai parlé avec le club pour réduire mon salaire ? Non, non, ils n’ont pas discuté de baisse de salaire avec moi. S’il faut réduire son salaire pour aider le club, c’est la meilleure chose à faire. Et puis ensuite l’augmenter. Il faut juste avoir une discussion et décider de la meilleure manière de faire ça», a indiqué l’attaquant brésilien dans un entretien accordé à Canal+.

Pub. le - MAJ le
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