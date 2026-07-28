Le Borussia Dortmund a trouvé le remplaçant de Karim Adeyemi
Le Borussia Dortmund n’a pas mis longtemps avant de trouver le successeur de Karim Adeyemi, parti au FC Barcelone contre 22 millions d’euros. Selon Sky Germany, le club de la Ruhr a trouvé un accord avec Genk pour l’arrivée de Konstantínos Karétsas (18 ans). L’international grec (10 sélections) va s’engager avec le vice-champion d’Allemagne jusqu’en 2031, contre 32 millions d’euros et un pourcentage en cas de future revente.
Formé à La Gantoise, le Belge de naissance a été repéré en 2015 par le club belge. Après être parti au centre de formation d’Anderlecht en 2020, Karétsas est revenu à Genk en 2023 avant de disputer ses premières minutes en professionnel, à 15 ans, un an plus tard. Entre 2024 et 2026, Karétsas a disputé 92 rencontres avec Genk, inscrivant six buts et délivrant 23 passes décisives.
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