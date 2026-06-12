Damien Comolli fait ses adieux à la Juventus

Un an seulement après son arrivée, Damien Comolli quitte la Juventus. Ce vendredi, l’ancien dirigeant toulousain a officialisé la nouvelle avec un message d’adieu : «j’ai décidé de quitter mon poste de directeur des opérations de la Juventus FC avec effet immédiat. Je tiens à remercier John Elkann et Exor de m’avoir donné l’opportunité de travailler pour ce club de football extraordinaire», a notamment déclaré Comolli.

La suite après cette publicité

Avant d’ajouter : «je voudrais également remercier mes collègues du club pour leur engagement et leur dévouement, et souhaiter le meilleur aux équipes féminine et masculine pour la saison à venir. Un immense merci aux supporters de la Juventus pour leur soutien incroyable. Ce sont vous qui rendez ce club si spécial». Il sera remplacé par Giovanni Carnevali, qui quittera Sassuolo après 12 ans et aura pour mission de relancer le club bianconero.