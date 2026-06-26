Mercato : le vestiaire du FC Barcelone est choqué par Julian Alvarez

Depuis des semaines, l’Atlético de Madrid multiplie les communiqués et messages sur ses réseaux sociaux concernant Julian Alvarez. Le Real Madrid et surtout le FC Barcelone ont été taclés par les Colchoneros. Silencieux jusqu’à présent, l’Argentin, courtisé par le PSG et Arsenal en plus des deux géants espagnols, a changé de stratégie. Il a décidé de se faire entendre. Lundi, après la victoire de l’Albiceleste face à l’Autriche, l’Araignée a pris la parole en zone mixte avec un message plutôt clair. « Ce n’est pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve.»

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Une sortie vécue comme un coup de poignard par l’Atlético, qui a publié un nouveau communiqué.« Barcelone ne pourra rien payer pour Julián, et il ne sera pas transféré à Barcelone. Soit ils paient la clause libératoire de 500 millions d’euros, soit ils ne donnent rien.». Puis, Gil Marin a taclé le joueur. « Je regrette beaucoup ses propos. Ce n’était pas le jour pour faire de telles déclarations, c’était le jour de Messi et de la sélection argentine, pas celui de Julian. Julian a un rêve et nous, les supporters de l’Atlético, nous avons aussi des rêves. C’est vrai qu’il nous a parlé, mais il connaît aussi parfaitement notre position, car nous avons été très clairs : l’Atleti ne souhaite pas céder ses droits (économiques et sportifs). C’est un grand joueur et nous sommes très fiers qu’il joue avec nous.»

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Entre surprise et joie

La guerre des mots est donc plus que jamais lancée entre Alvarez et son club, qui préférerait le vendre à Arsenal ou à Paris. Mais ce n’est pas forcément la volonté du joueur, qui n’a pas dévoilé l’identité du club de ses rêves mais de l’avis de tous il s’agit du Barça. En Catalogne, où les dirigeants culés attendaient une prise de position publique du footballeur de 26 ans, on est ravi qu’il ait pris le taureau par les cornes. Sa sortie n’a pas échappé non plus au vestiaire blaugrana. Sport révèle que les joueurs espagnols du FCB, qui sont actuellement avec la Roja, ont appris la nouvelle juste avant de se rendre à leur entraînement lundi. Ils s’attendaient à une prise de parole du joueur, mais la force de son message et de son annonce a totalement surpris et choqué les Barcelonais, qui suivent ce feuilleton avec intérêt.

En regagnant les vestiaires, les joueurs ont pu constater sur leur téléphone l’impact de cette sortie coup de poing d’Alvarez. Très enthousiastes, ils ont célébré cela «avec une euphorie à peine dissimulée» assure le média local. Ils sont persuadés que la signature de Julian Alvarez permettra au club de considérablement se renforcer. Les internationaux espagnols du Barça ont aussi évoqué ce sujet avec leurs compatriotes qui évoluent à l’Atlético, qui ont partagé leurs impressions sur ce possible transfert. Ils en ont aussi parlé avec leurs coéquipiers du Barça actuellement en vacances ou avec d’autres sélections nationales. De nombreux messages ont été échangés dans le groupe catalan, où on a beaucoup apprécié sa prise de risque. Il reste à savoir si elle sera payante.