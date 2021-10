PSG : Jérôme Rothen fracasse Neymar

Malgré le bon début de saison du Paris Saint-Germain, Neymar reste loin de son meilleur niveau depuis la reprise de la Ligue 1. Le Brésilien a une nouvelle fois déçu dimanche dernier sur la pelouse du Stade Vélodrome lors du Classique. Il s’est d’ailleurs vu attribuer la note de 3,5 pour la rédaction FM. Il a reçu le soutien de son entraîneur jeudi en conférence de presse, mais de nombreux observateurs attendent plus de sa part, c’est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui n’a pas été tendre avec Neymar, dans une interview accordée au Parisien.

« Ce qui est sûr c’est que vous n’avez pas besoin d’avoir joué au haut niveau pour vous rendre compte que Neymar aujourd’hui n’est pas décisif, qu’il est moins percutant, moins créatif, même moins altruiste », a-t-il déclaré. « À tous les niveaux il est inférieur à ce qu’il faisait dans ses meilleures périodes au club et son dernier gros match commence à dater. Donc, malheureusement, oui, il est devenu un poids pour le collectif plutôt qu’une solution. Parce que ce joueur reste à part et normalement c’est un atout supplémentaire. Or, là, il devient même un problème pour l’entraîneur. Parce que Neymar tu ne le gères pas comme n’importe quel joueur. »