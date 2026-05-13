Mercato : le PSG se jette sur un nom très surprenant

Qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, le PSG a fait le choix de geler toutes ses discussions contractuelles. Les dossiers liés aux prolongations d’Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola, de Senny Mayulu ou même de Lee Kang-in, seront remis sur la table après le 30 mai, date de la finale face à Arsenal. En parallèle, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ ces dernières semaines à l’image de Gonçalo Ramos, condamné à un rôle de "supersub" et pour qui Jorge Mendes s’emploie déjà pour lui trouver une porte de sortie.

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Arrivé l’été dernier avec l’espoir de combler le vide laissé par le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier pourrait également plier bagage si Luis Enrique ne rebattait pas les cartes avec Safonov. Mbaye a des chances de rejoindre la Premier League, où Aston Villa adore son profil, tandis que Kang-in Lee fait toujours l’objet d’un intérêt de l’Atlético. En cas de départ du Sud-Coréen, Paris pourrait relancer la piste Maghnes Akliouche, toujours suivi comme nous vous le révélions. De son côté, El Chiringuito affirme que Luis Campos a pris langue avec l’entourage de Federico Valverde ces derniers jours, tandis que L’Équipe avance une autre piste.

Un prix estimé à 20 millions d’euros

Selon le quotidien, le conseiller sportif parisien a établi sa feuille de route pour cet été, et le dirigeant portugais serait déjà mobilisé pour trouver un défenseur central, un an après le recrutement d’Illya Zabarnyi. Mais ce n’est pas tout puisque le journal nous fait une autre révélation : celle d’un intérêt du PSG pour un joueur dont le nom ne dira sans doute pas grand-chose à la majorité des supporters parisiens, ni même français.

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En effet, le champion d’Europe en titre pisterait le milieu de terrain russe Matvey Kislyak, joueur du CSKA Moscou où il est sous contrat jusqu’en 2029. Deux ans après le coup Matvey Safonov, Campos maintient sa veille sur le marché russe et aurait demandé plusieurs rapports sur le joueur de la Sbornaïa (9 sélections, 1 but). Joueur défensif, Kislyak cocherait de nombreuses cases du cahier des charges fixé par Luis Enrique à ce poste. D’après Transfermarkt, sa valeur marchande serait évaluée autour de 20 millions d’euros.