Barça : deux absences confirmées pour le choc face au PSG

Si Luis Enrique devra composer sans Nuno Mendes face au FC Barcelone mardi soir, Hansi Flick va lui aussi être privé de joueurs relativement importants. Comme l’indique le club catalan, Eric Garcia, titulaire au poste de latéral droit, est absent pour trois à quatre semaines, et manquera donc le choc contre Paris ainsi que le Clasico.

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❗️ MEDICAL NEWS First-team player Eric Garcia has suffered a muscle injury to the rectus femoris in his right thigh. His recovery time is estimated at 3 to 4 weeks. La suite après cette publicité First-team player Jules Kounde has suffered a sprain to his left ankle and will miss the match against PSG. His availability for Sunday’s Clásico against Real Madrid will depend on how his injury progresses.— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2026

Son remplaçant, Jules Koundé, est aussi absent pour ce match contre le PSG, et incertain pour le duel contre le Real Madrid. Mundo Deportivo rajoute que Gerard Martin, titulaire aux côtés de Cubarsi dans la charnière centrale et touché contre le Betis, est incertain. Gros casse-tête pour Hansi Flick, qui perd donc un titulaire, et potentiellement deux…