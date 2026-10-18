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Barça : deux absences confirmées pour le choc face au PSG

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Eric García @Maxppp
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Si Luis Enrique devra composer sans Nuno Mendes face au FC Barcelone mardi soir, Hansi Flick va lui aussi être privé de joueurs relativement importants. Comme l’indique le club catalan, Eric Garcia, titulaire au poste de latéral droit, est absent pour trois à quatre semaines, et manquera donc le choc contre Paris ainsi que le Clasico.

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Son remplaçant, Jules Koundé, est aussi absent pour ce match contre le PSG, et incertain pour le duel contre le Real Madrid. Mundo Deportivo rajoute que Gerard Martin, titulaire aux côtés de Cubarsi dans la charnière centrale et touché contre le Betis, est incertain. Gros casse-tête pour Hansi Flick, qui perd donc un titulaire, et potentiellement deux…

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