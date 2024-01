Liga : Antonio Rüdiger délivre le Real Madrid contre Majorque !

Pour sa première rencontre de l’année 2024, le Real Madrid avait la chance de recevoir son public au Santiago-Benarbéu pour y affronter Majorque, et ce dans le cadre de la 19e journée de la Liga. La Casa Blanca avait l’occasion de creuser temporairement l’écart avec son dauphin, Girona, avec qui il partageait le même nombre de points avant cette journée qu’il dépassait au classement grâce à sa différence de buts favorable. Pour confirmer ce trône de leader avant l’échéance des Catalans, plus tard dans la soirée face à l’Atlético de Madrid (21h15), les Merengues profitaient du retour de Vinicius Jr, blessé avec la sélection à la mi-novembre et forfait depuis un mois et demi, qui était associé à Rodrygo et Jude Bellingham.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain anglais, meilleur buteur du championnat avant ce match (13 buts), était d’ailleurs l’auteur de la première occasion intéressante côté locaux, mais sa tête plongeante au premier poteau était tranquillement captée par Predrag Rajković (13e). Derrière, l’attaquant brésilien de retour sur les terrains se montrait également remuant sur son couloir gauche et s’offrait quelques opportunités intéressantes, sans tromper la vigilance de l’ancien portier rémois (20e, 37e). Dans l’autre surface, Andriy Lunin n’était pas le plus rassurant dans ses buts, même s’il venait s’interposer devant le centre d’Antonio Sanchez (23e). Derrière, le gardien ukrainien était même heureux de voir la tête du même Majorquin faire trembler sa barre transversale avant de voir le ballon rebondir devant sa ligne (42e).

À lire

Real Madrid - Majorque : les compositions officielles

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 48 19 29 15 3 1 40 11 14 Majorque 18 19 -6 3 9 7 17 23

Majorque dangereux

Au retour des vestiaires, les ouailles de Javier Aguirre ne lâchaient pas l’affaire et sentaient qu’une faille pouvait être créée dans l’arrière-garde madrilène. Après le coup franc bien placé mais juste au-dessus de la transversale de Rajkovic (53e), le RCD heurtait une seconde fois les bois de Lunin avec une frappe basse et puissante de Samu Costa (54e). Une dynamique inattendue qui obligeait Carlo Ancelotti à sortir Vinicius Jr, peut-être trop court physiquement après plusieurs rencontres ratées, pour faire entrer Brahim Diaz, afin de garder cette folie offensive en compagnie de Bellingham et Rodrygo. Ce dernier n’était pas vraiment dangereux dans la zone de vérité adverse, si ce n’est une reprise complètement ratée après l’heure de jeu (62e). Mais les entrants, quant à eux, arrivaient à inquiéter le bloc défensif rouge.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Betis 28 19 1 6 10 3 21 20 17 Celta Vigo 16 19 -9 3 7 9 20 29

Sur une belle action madrilène, entre le jeu en pivot de Joselu et l’enroulé de Rodrygo, Brahim se jetait sur la balle d’un coup de casque qui heurtait le poteau gauche adverse avant de passer devant la ligne de Rajkovic (69e). Voyant le Real remonter en puissance au fil de la seconde période, Majorque reculait sur le terrain et opérait en contre pour aller chercher une victoire qui leur échappe dans la capitale depuis 14 ans (3-1, 24 mai 2009). L’éclair de génie venait finalement sur corner, avec la tête d’Antonio Rüdiger qui nettoyait la lucarne gauche (1-0, 78e). Malgré quelques attaques en transition des visiteurs, le Real Madrid s’impose à domicile et devient seul leader de la Liga avant le choc entre Catalans et Colchoneros. Majorque reste proche des relégables avec son 14e rang et voit même le Celta de Vigo, vainqueur du Real Betis dans le même temps, sortir de la zone de relégation grâce à un succès arraché dans le temps additionnel de la seconde période (2-1, Aspas (16e) et Swedberg (90+6e) pour le Celta / Ruibal (6e) pour le Betis).