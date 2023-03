JT Foot Mercato : les folles révélations sur le vestiaire du PSG

Le PSG, une téléréalité ?

De manière générale, les cadres au PSG ont beaucoup de pouvoir ! Par exemple, un joueur, dont on ne connaît pas l’identité, qui n’avait pas respecté le cadre exigé par le coach durant l’automne, s’en est finalement sorti avec une simple remontrance. Pourquoi ? Parce que plusieurs membres influents du vestiaire ont plaidé sa cause auprès de Galtier. Encore un signe que le vestiaire semble faire ce qu’il veut. D’ailleurs, on apprend une autre anecdote au passage, qui date de l’an dernier. Et là aussi l’institution du PSG ne semble pas toujours respectée par ses joueurs. Après la défaite 3-1 contre le Real, en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, les joueurs avaient prévu une soirée à Madrid. Une soirée, que certains ont voulu maintenir malgré l’humiliation. Il a fallu que Nasser Al-Khelaïfi intervienne en personne pour les obliger à rentrer dans l’avion pour rentrer à Paris. Une scène qu’on imagine mal dans d’autres grands clubs.

Bernardo Silva toujours plus proche du PSG

Encore un peu de PSG, mais à propos du mercato maintenant ! Hier il y avait des avancées de Luis Campos sur le dossier Victor Osimhen, mais il ne serait pas pour autant la priorité du club francilien. En effet, si on en croit les infos de Relevo, média espagnol, un joueur serait le choix numéro 1 de Luis Campos, il s’agit de Bernardo Silva ! Son nom avait déjà été évoqué au dernier mercato d’été, Paris serait toujours aussi chaud sur le Portugais. Il est le joueur sur lequel le PSG veut miser pour passer un cap au mercato estival et ça tombe bien puisque l’ancien Monégasque voudrait quitter Manchester City.

Des légendes arrêtent leur carrière

C’est officiel c’est un monument de foot qui s’en va ! Eh oui, Mesut Özil a annoncé ce mercredi qu’il raccrochait les crampons. À 34 ans, le milieu de terrain a décidé d’arrêter, après une saison compliquée du côté de l’Istanbul Başakşehir. D’ailleurs, Emmanuel Adebayor a lui annoncé qu’il quittait les terrains. L’attaquant passé par Arsenal ou encore le Real Madrid a aujourd’hui 39 ans, et il évoluait au AC Semassi FC, du côté du Togo.