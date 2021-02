Quand Arsène Wenger tentait de faire venir Jamie Vardy à Arsenal

Jamie Vardy est maintenant une valeur sûre de la Premier League qu'il a pourtant découvert à l'âge déjà avancé de 27 ans en 2014. L'attaquant en a 34 maintenant mais il est toujours aussi redoutable devant les buts adverses. Déjà auteur de 12 réalisations cette saison, il continue de mener Leicester vers les sommets, lui qui a déjà été sacré champion en 2016, au nez et à la barbe des grands favoris de l'époque. Cette même année, Arsène Wenger avait tenté de le faire venir à Arsenal. C'est ce qu'a révélé l'ancien manager des Gunners à BeIN Sport ce samedi.

«Je lui ai offert beaucoup d'argent à l'époque. Leicester venait de remporter le championnat, et ils (les dirigeants) ne voulaient absolument pas le perdre. Ils lui ont proposé un contrat plus long avec à peu près la même somme d'argent, si ce n'est plus.» Et voilà comment Vardy a finalement décidé de poursuivre l'aventure avec les Foxes. L'histoire d'amour est même loin d'être terminée. L'Anglais a de nouveau prolongé son bail l'été dernier et est lié à son club, où il a inscrit 144 buts, jusqu'en 2023.