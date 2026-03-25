Marquinhos ouvre la porte à un retour au Brésil

Marquinhos est plus proche de la fin que du début. Arrivé au PSG en 2013 et devenu capitaine après le départ de Thiago Silva en 2020, le défenseur central a enfin touché au Graal avec ce sacre en Ligue des Champions en mai dernier. S’il reste une pièce maîtresse de Luis Enrique, celui-ci n’hésite plus à le faire reposer avant un match de Ligue des Champions, et son niveau physique donne l’impression de baisser, même si l’expérience peut compenser. Le Brésilien a toujours dit que le jour où il viendrait à quitter le club de la capitale, ça se ferait sans pertes ni fracas, mais en bonne intelligence.

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Il a d’ailleurs élaboré un plan pour la suite avec un retour au Brésil, et plus concrètement dans son tout premier club, les Corinthians. «J’ai encore deux ans de contrat avec le PSG et ensuite nous verrons. Je veux bien revenir au Brésil, révèle le joueur de 31 ans à UOL. Et, au Brésil, il y a beaucoup de pression, surtout dans l’équipe dans laquelle j’aimerais revenir, qui est Corinthians. C’est le club qui m’a ouvert des portes, là où tout a commencé. J’y suis très attaché et je serais ravi de porter à nouveau ce maillot.» Il avait quitté son club formateur pour la Roma en 2012.