OL : les dures confessions de l'ex-adjoint de Peter Bosz

Après avoir terminé à la 8e du championnat de France la saison passée, l'Olympique Lyonnais connaît déjà certains changements cet été : nouvel actionnaire en la personne de John Textor, nouvelles recrues dont le retour des anciens Gones Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, mais également nouvel adjoint avec l'arrivée de Ludovic Giuly aux côtés de Peter Bosz. L'ancien du Barça et du PSG vient remplacer le Néerlandais Hendrie Krüzen, parti du côté d'Heracles, en première division de Pays-Bas, pour côtoyer John Lammers.

Un retour au pays qui fait du bien l'ex-international Oranje (5 sélections), passé par le PSV Eindhoven et l'AZ dans sa carrière de joueur. En effet, dans un entretien accordé à Tubantia, l'ancien bras droit de Bosz a confié ses difficultés d'intégration dans le vestiaire lyonnais, notamment en raison de la langue : «j'ai fait de mon mieux et j'ai pris des cours, mais je n'arrivais pas à comprendre. Parler aux joueurs devient alors très difficile. Peter m'a vu dépérir, mon courage me manquait encore et encore.»

«Pour lui, c’était trop dur...»

Toujours dans les colonnes du quotidien batave, celui qui a assisté Peter Bosz durant plus de 470 rencontres entre les Pays-Bas, l'Allemagne et la France s'est dit ravi de faire son retour dans sa ville natale, se rapprochant ainsi de sa famille : « voir mes enfants, recevoir les petits, pouvoir les tenir, les voir en vrai : tout m'a manqué. J'aurais pu être licencié et recevoir plus d'argent, mais je ne suis pas comme ça. Ma fiche de paie à la fin du mois est très différente maintenant, mais l'argent ne fait pas tout. »

En conférence de presse quelques jours après son départ, le technicien rhodanien avait confirmé le mal-être de son ancien collègue : «j’ai travaillé pendant 23 ans avec Hendrie qui n’était pas seulement mon adjoint mais aussi mon pote, mon meilleur copain. C’était dur, il m’a appelé pendant les vacances pour me dire : «Peter, je n’arrive pas à parler français» (...) Pour lui, c’était trop dur.» Un père de famille enfin soulagé à l'Heracles Almelo, qui était non seulement son club formateur mais également l'équipe qu'il a connu durant sept saisons (1980-1986 puis 1994/1995).