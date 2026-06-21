CdM 2026, CIV : Faé pointe le manque de fairplay de l’Allemagne

La Côte d’Ivoire s’est inclinée en toute fin de match face à l’Allemagne (2-1), après avoir longtemps tenu le score et proposé une prestation solide. Les Éléphants avaient pourtant ouvert la marque en première période, mais un doublé tardif de Deniz Undav (68e, 90e+4) a permis aux Allemands d’arracher la victoire et la qualification.

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Après la rencontre, le sélectionneur Emerse Faé a regretté l’attitude de l’adversaire sur une action clé liée à la blessure de Wilfried Singo, estimant un manque de fair-play. Il a notamment déclaré : « Nous prenons de telles nations comme exemple pour nous développer davantage, mais j’ai été un peu déçu par le manque de fair-play affiché par cette équipe allemande. D’une grande nation comme l’Allemagne, on aurait attendu un peu plus de fair-play ». Il a dénoncé une phase de jeu où le ballon n’aurait pas été rendu après une sortie liée à une blessure ivoirienne.