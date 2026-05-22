CdM 2026, France : les numéros des joueurs dévoilés

Après l’annonce de la liste de Didier Deschamps, 26 joueurs tricolores disputeront la Coupe du Monde 2026 sur le sol américain à partir du 11 juin prochain et jusqu’au 19 juillet s’ils vont jusqu’en finale pour la troisième fois consécutive. Ce vendredi, la Fédération Française de Football a dévoilé les numéros des tricolores pour la compétition. Parmi les gardiens, c’est Brice Samba qui aura le numéro 1, alors que Mike Maignan conservera le 16 et Robin Risser le 23.

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En défense, Malo Gusto et Lucas Digne auront respectivement le 2 et le 3. Au milieu de terrain, Auélien Tchouaméni conservera le 8, Manu Koné aura le 6, Rayan Cherki le 24 et Warren Zaire-Emery le 18. En attaque, Ousmane Dembélé conserve le numéro 7, Michael Olise le 11, Marcus Thuram le 9 et Kylian Mbappé le 10. Désiré Doué et Jean-Philippe Mateta auront le 20 et le 22.