Coupe du Monde 2026 : le discours touchant de Kylian Mbappé pour Didier Deschamps

Mais où s’arrêtera Kylian Mbappé ? Intenable depuis le début de la Coupe du Monde 2026, le capitaine français a ajouté un nouveau doublé à sa collection, après ceux contre le Sénégal et l’Irak. Là, il a débloqué une rencontre mal entamée avec un exploit individuel remarquable. Puis il a enfoncé le clou en inscrivant le 3e but de l’équipe de France, sur une passe de Michael Olise, portant à 6 son total dans la compétition.

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« Je dis toujours que je suis conscient de ce que joue, d’où je suis et de ce que je dois faire. Mais pas seulement moi, toute l’équipe est consciente de ce qu’elle doit faire », a commenté Mbappé sur beIN Sports. « C’est une nouvelle compétition qui commence, on a eu une entame un peu timide mais on s’est mis dedans. On a eu des occasions qu’on aurait pu mettre avant. On a marqué et on a pu contrôler le match ».

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L’hommage de Mbappé à Deschamps

Il est aussi revenu sur sa célébration sur le premier but, puisqu’il s’est dirigé vers son sélectionneur Didier Deschamps, endeuillé la semaine dernière et absent durant quelques jours. « Je pense que c’est une idée de ce groupe, c’est l’ADN de ce groupe, on est tous ensemble. Le coach a vécu une épreuve, tout le monde va y passer un jour, et c’est difficile, c’est autre chose que du foot. Il faut qu’il sache, mais il le sait, qu’il ne sera jamais tout seul avec nous et on va le soutenir », a-t-il lancé.

Après un Dembélé boudeur qui avait volontairement répété inlassablement qu’il était « concentré » pour le prochain match après le match face à la Norvège, Mbappé a lui dit qu’il se projetait en premier lieu vers « le vestiaire et la clim, parce qu’il fait chaud ! » Mais il a tenu à dire un mot sur le Paraguay, « à prendre au sérieux, ils ont sorti l’Allemagne. Il n’y a pas de match facil en Coupe du Monde. Mais on va y aller pour gagner ». On serait défenseur du Paraguay, on ferait quelques cauchemars d’ici samedi prochain…