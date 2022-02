Ligue 1 : l'OM renverse Angers grâce à un triplé de Milik

En ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait le SCO Angers. Les Ciel-Blanc souhaitaient oublier la défaite à Lyon quelques jours plus tôt (2-1). Jorge Sampaoli lançait pour ce faire ses deux recrues hivernales, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, d’entrée. Arkadiusz Milik et Gerson étaient eux aussi titulaires. Côté angevin, Nabil Bentaleb, arrivé en janvier, effectuait sa première sortie sous ses nouvelles couleurs aux côtés de Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi, de retour de la Coupe d’Afrique des Nations. Et le Lion de l’Atlas allumait les premières mèches de la rencontre (2e et 4e). Puis, Angelo Fulgini récupérait le ballon dans les pieds de Gerson dans la surface marseillaise et trompait Pau Lopez d’un superbe tir croisé placé (0-1, 8e). Quelques instants plus tard, suite à un numéro de Boufal, Fulgini servait Bentaleb aux seize mètres. La frappe de la recrue angevine, contrée par Boubacar Kamara, prenait Lopez à contrepied et terminait sa course dans les filets phocéens (0-2, 12e). Les locaux réagissaient et, parfaitement décalé par Mattéo Guendouzi sur la droite de la surface, Milik devançait Petkovic et enchaînait avec un subtil piqué du gauche pour conclure (1-2, 18e). Le Polonais ratait ensuite une belle occasion d’égaliser sur un centre de Pol Lirola presque dans la foulée (20e). Mais les pensionnaires de l’Orange Vélodrome allaient finalement revenir au score grâce à une frappe à ras du sol rageuse de Gerson des vingt-cinq mètres (2-2, 21e). Leonardo Balerdi et ses partenaires continuaient à attaquer. Sur un centre de Kolasinac, bien décalé par Gerson, Milik était à deux doigts de donner l’avantage aux siens (29e). Petkovic devait ensuite être vigilant sur un corner rentrant de Dimitri Payet (30e). Bakambu, lancé par Milik axe droit, enlevait trop sa frappe (34e). Gerson butait ensuite sur Petkovic après une récupération collective haute (35e). Sur un magnifique centre du gauche de Payet, le Congolais voyait le cadre se dérober de justesse sur sa tête décroisée (43e). En contre, Azzedine Ounahi, placé sur orbite par Boufal, ne parvenait pas à cadrer (44e).

Au retour des vestiaires, toujours poussé par le retour des 50 000 spectateurs présents, l’OM se montrait dangereux sur un coup franc de Payet, bien sorti par Ismaël Traoré parfaitement placé devant sa ligne de but (54e). Le SCO restait menaçant en contres, mais Balerdi et la défense olympienne veillaient au grain. Gerson faisait passer un nouveau frisson dans la surface angevine (58e). Payet, encore précis sur coup franc, trouvait la tête de Milik. Ce dernier, au deuxième poteau, remisait pour Bakambu qui ratait une énorme situation (62e). Milik profitait ensuite d’une sortie ratée de Petkovic et d’une offrande de Gerson, lui-même bien lancé par Cengiz Ünder entré en jeu un peu plus tôt, pour donner, de la tête, un but d’avance à son équipe (3-2, 70e). Sur une de ses habituelles diagonales, Ünder repiquait dans l'axe depuis l’aile droite et servait magnifiquement du gauche Milik, qui réalisait l'appel parfait, devançait la sortie de Petkovic d’un tacle et offrait un avantage plus confortable à sa formation (4-2, 77e). Un triplé retentissant pour le n° 9, loin de ses standards dernièrement en L1. Lancé par Luan Peres, le Polonais croisait trop son tir du gauche et laissait passer l’occasion de réaliser un quadruplé. C’était finalement Ünder qui inscrivait le cinquième but marseillais. Le Turc, à l’entrée de la surface, reprenait du droit un centre mal renvoyé par la défense adverse. Le ballon heurtait le poteau et ne laissait aucune chance à Petkovic (5-2, 85e). Score final (5-2). Ce large succès, quasiment impossible à pronostiquer au sortir du premier quart d'heure, permet à l'OM de prendre provisoirement la 2e place du classement de Ligue 1. Le SCO de Gérald Baticle, qui s'est écroulé après son entame parfaite, reste 12e de son côté.

