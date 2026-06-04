Le Bayern connait le prix à payer pour Saibari

Il y a deux jours, nous vous révélions en exclusivité que le Bayern Munich et Ismael Saibari avaient déjà trouvé un accord pour un contrat jusqu’en 2030. Il faut désormais s’entendre avec le PSV Eindhoven, avec lequel l’international marocain est lié jusqu’en 2029.

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Et selon les informations de Sky Germany, le montant du transfert devrait être compris entre 50 M€ et 60 M€. Hier, nous vous expliquions que les deux clubs se rapprochaient d’un accord. Le transfert pourrait donc se valider avant le début de la Coupe du Monde, que le joueur dispute avec la sélection marocaine.