Sacha Boey prêté par le Bayern Munich à Galatasaray

C’est officiel, Sacha Boey quitte le Bayern Munich pour retrouver Galatsaray, comme nous vous le révélions plus tôt dans la journée. C’est une forme de retour à l’envoyeur pour le latéral droit français de 25 ans. Il était arrivé en Bavière à l’hiver 2024 en provenance du même club turc pour 35 M€. Deux ans plus tard, l’ancien Rennais ne s’est jamais imposé, pas épargné par les blessures non plus.

«Sacha Boey a rejoint Galatasaray en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le latéral français de 25 ans avait rejoint le Bayern Munich en provenance du club turc en janvier 2024 et est sous contrat avec le club bavarois jusqu’au 30 juin 2028», dévoile le communiqué du Rekormeister ce jeudi.