Le déplacement complètement invraisemblable du Burkina Faso en Argentine

Cette nuit, à 2h du matin heure française, l’Argentine défiera le Burkina Faso pour son second match amical de la trêve internationale, qui prendra fin avec un nouveau match amical face au Bénin le 7 octobre. Une deuxième rencontre face à une nation africaine pour l’équipe de Lionel Scaloni qui répond à une politique assez discutable de la Fédération argentine (AFA) visant à économiser au maximum les dépenses tout en maximisant les revenus liés à ces rencontres, comme l’a notamment expliqué le journaliste et écrivain Romain Molina.

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Et pour cause, ces petites nations comme le Burkina Faso ou le Bénin sont les seules qui acceptent de ne pas partager les revenus liés à la rencontre, et tout va directement dans les poches de la Fédération argentine. Ce que les grosses nations africaines - ou d’autres nations importantes à travers la planète - n’acceptent logiquement pas. Et même si l’Argentine prend en compte les frais de déplacement et d’hébergement de ses adversaires, les vols se font par exemple via des compagnies plutôt low cost, visant à réduire au maximum ces dépenses.

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Un vol chaotique

Présente au Maroc, où elle a disputé un match de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, la sélection burkinabè n’a logiquement pas apprécié ces pratiques. Après une première annulation d’un vol de plus de 25h avec des escales, une solution a été trouvée, mais beaucoup de joueurs ont tout de même refusé de voyager. Les conditions de voyage restaient considérées comme inacceptables pour des joueurs pro, le tout, sans la moindre prime financière pour eux. Il faut dire que la Fédération burkinabè (FBF) s’était bien gardée de transmettre les conditions de ce déplacement en Argentine aux joueurs.

La Fédération a finalement réussi à trouver une nouvelle solution, avec un vol trouvé aujourd’hui, et l’avion des joueurs est déjà en direction de Buenos Aires. Seulement, dans ce vol, on retrouve quasi exclusivement… des joueurs de l’équipe U23. Les joueurs de l’équipe A ont refusé de voyager, et les Espoirs ont été appelés en urgence, leur rencontre face au Mali ayant été annulée. Comme l’indique FasoSports, le Burkina Faso n’avait pas la possibilité d’annuler le match pour des raisons contractuelles. Les joueurs devraient arriver en Argentine à 15h30… pour jouer à 19h (heure locale) comme l’indique Romain Molina. Pas la meilleure manière de préparer un match face à une équipe qui sort de deux finales de Coupe du Monde…