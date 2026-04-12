Majorque : Vedat Muriqi ne lâche pas Kylian Mbappé

Vedat Muriqi confirme. Ce dimanche, Majorque a signé une victoire précieuse face au Rayo Vallecano en Liga (3-0). Ce succès, qui lui permet de respirer au classement en sortant de la zone de relégation, a d’ailleurs mis en lumière l’immense Vedat Muriqi. En effet, les hommes de Javier Aguirre ont pu compter sur leur renard des surfaces, auteur d’un doublé juste avant la pause.

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L’attaquant kosovar enchaîne ses excellentes performances et permet ainsi une deuxième victoire consécutive à sa formation espagnole en atteignant les 34 points. Par ailleurs, Muriqi comptabilise 21 buts en 31 matchs cette saison. Il est même 2e au classement des meilleurs buteurs, derrière le Madrilène : Kylian Mbappé (23 buts). Pour rappel, l’attaquant d’un mètre quatre-vingt-quatorze avait inscrit le but du 2-1 lors d’une victoire face au Real Madrid il y a une semaine.