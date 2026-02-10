Barça : les confidences de Lamine Yamal sur son train de vie

À seulement 18 ans, Lamine Yamal, étoile montante du Barça d’Hansi Flick, se démarque non seulement par ses performances sur le terrain, mais aussi par sa manière de gérer sa vie en dehors du football. Dans une interview accordée à ESPN, il explique qu’il tente de rester un adolescent « normal » malgré sa forte notoriété : « je fais ce que font tous les jeunes de mon âge : je sors avec mes amis, je m’occupe de mon frère, je joue à la PlayStation, je me promène… Des choses comme ça ». Pour Yamal, se déconnecter du football est essentiel : « j’essaie de profiter pleinement de ma journée et, quand je suis sur le terrain, de me donner à fond, mais une fois sorti du terrain, je fais de même, en me déconnectant autant que possible du football. »

Le jeune Barcelonais revient également sur ce qu’aurait été sa journée s’il n’avait pas été célèbre : « d’abord, j’irais prendre mon petit-déjeuner en terrasse. L’après-midi, je ferais un match de foot dans un parc… Et puis j’irai faire un tour à vélo ou en scooter avec mes amis. Des trucs normaux. » Il se confie aussi sur ses souvenirs d’enfance et ses petits plaisirs simples, comme jouer aux cartes Pokémon avec ses camarades. Sur le terrain, il n’a rien d’un enfant, lui qui comptabilise déjà 15 buts et 12 passes décisives cette saison.