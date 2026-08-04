Deux clubs de L1 tâtent le terrain pour Imrân Louza

Auteur de la saison la plus aboutie de sa carrière en Championship avec Watford (7 buts et 9 passes décisives), Imrân Louza (26 ans) suscite logiquement les convoitises lors de ce mercato estival. Évalué aux alentours des 10 millions d’euros, le milieu de terrain ultra-dominant des Hornets attire notamment l’attention de deux formations de Ligue 1. Selon nos informations, le Paris FC a initié une première prise de contact, mais les discussions n’ont pas encore avancé puisque le club francilien doit impérativement faire partir des milieux de terrain avant de pouvoir recruter. De son côté, l’OGC Nice étudie également le profil de l’international marocain. Cependant, l’opération s’avère financièrement très compliquée pour les finances azuréennes, ce qui laisse à l’heure actuelle très peu de chances à cette piste d’aboutir.

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Face à ces restrictions tricolores, les clubs étrangers comptent bien profiter de l’aubaine pour s’attacher les services de l’ancien Nantais. L’Ajax Amsterdam s’est montré concrètement intéressé, tandis qu’en Premier League, Crystal Palace a déjà pris des renseignements sur la faisabilité d’un transfert. Mais le dossier pourrait bien se décanter ailleurs : selon nos indiscrétions, un autre club, dont l’identité n’a pas encore filtré, avance actuellement très fort en coulisses pour boucler l’opération. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Lion de l’Atlas se retrouve plus que jamais au centre d’une intense bataille européenne.