AC Milan : nouveau numéro pour Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic restera-t-il à l’AC Milan ? Si ces derniers jours, l’ensemble des médias annonçait des négociations en cours concernant le montant du salaire proposé par le club Rossoneri et réclamé par le Suédois, la Gazzetta dello Sport nous apprenait hier qu’un accord avait été conclu. Celui-ci avoisinerait les 7 M€ annuels.

Pour cette nouvelle saison, le quotidien italien nous informe que l’ancien attaquant du PSG portera désormais le numéro 9 en lieu et place de son numéro actuel, le 21. Un numéro légendaire, porté par tous les plus grands attaquants. De quoi faire une nouvelle fois d’Ibrahimovic (38 ans) une machine à but en vue de la saison prochaine ? Pour en savoir plus, rendez-vous le 19 septembre pour le compte de la 1ère journée de Serie A.