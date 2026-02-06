Menu Rechercher
OM : Timothy Weah envoie un message au PSG

PSG Marseille
Timothy Weah retrouve le PSG dimanche (20h45), à l’occasion d’un déplacement de l’OM au Parc des Princes. Le couteau suisse marseillais, très régulier depuis sa venue sur la Canebière, aura à cœur de se montrer face à son club formateur.

«Je suis prêt à tout faire. Le coach donnera les consignes et je les appliquerai. Si c’est rester derrière, je le ferais. Si c’est attaquer, je le ferais», prévient-il en conférence de presse à deux jours de la rencontre.

Ligue 1
Marseille
PSG
Timothy Weah

