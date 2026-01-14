CAN 2025, Maroc : Hamza Igamane, l’enfant de Rabat qui peut faire mal au Nigéria

Il n’a fallu qu’une seule petite entrée face au Cameroun pour mesurer sa cote de popularité du côté de Rabat. En quelques mois seulement, Hamza Igamane est devenu le véritable chouchou du public marocain, surtout ici à Rabat, dans sa ville d’origine. Pur produit des FAR de Rabat, biberonné du côté du Wydad Témara à quelques minutes seulement du sublime stade Moulay Abdellah, le buteur de 23 ans a connu une ascension fulgurante. Il y a un an et demi, il avait décidé de faire le grand saut du Botola à l’Europe en signant en Écosse aux Glasgow Rangers.

Un profil unique

Un choix risqué mais qui a porté ses fruits puisqu’avec 16 pions en 49 matches avec son club, il a rapidement tapé dans l’œil des écuries de Ligue 1 et c’est le LOSC qui a flairé la bonne affaire. Déjà bluffant par son style alliant puissance et technique, le Marocain n’a pas eu besoin d’une période d’adaptation avec Lille. Auteur d’un début de saison canon, il s’est, à l’image de sa carrière, frayé un chemin sans se poser de questions, affichant une confiance assez folle sur les terrains. De quoi lui permettre de devenir l’un des chouchous du public lillois.

Cette histoire de chouchou, c’est globalement la même qu’en sélection où il est devenu en quelques mois seulement un attaquant qui compte avec les Lions de l’Atlas. Malgré la concurrence avec El Kaabi, En-Nesyri et Rahimi, Igamane a réussi à se faire une place dans la liste de Walid Regragui avec des entrées convaincantes et un profil unique. Alors forcément, beaucoup de supporters marocains, qui attendent désespérément un grand numéro 9, misaient gros sur lui pour cette CAN 2025 à domicile. Mais sa blessure survenue en début de match face à l’OM a jeté un véritable coup de froid et a été vécue comme un énorme coup dur par les supporters.

En confiance sur le plan technique et physique, Hamza Igamane avait donc connu un coup d’arrêt au pire des moments. Mais preuve de son profil unique et de son importance, Walid Regragui décidait de le convoquer malgré son indisponibilité pour le début de la compétition. La mission, avec le staff marocain, a été de le remettre sur pieds pour les 8es de finale. Et cela a été une mission réussie puisqu’il était disponible pour affronter la Tanzanie. S’il n’a pas joué en raison du scénario du match, il a officiellement fait son retour face au Cameroun sous une grosse standing ovation. En quelques minutes de jeu, il a pu montrer sa palette technique avec un sombrero et quelques crochets explosifs.

Un physique qui fait mal

De quoi définitivement se mettre le public marocain dans la poche, car Hamza Igamane, encore plus à Rabat, est considéré comme l’élève modèle. « C’est un enfant d’ici. Et un peu comme El Kaabi, les jeunes s’identifient beaucoup à lui. Un jeune qui jouait dans la rue et qui a réalisé le rêve de millions de Marocains. J’espère qu’il va en inspirer plus d’un. Il est humble et son histoire, ça aurait pu être celle de tellement de gamins d’ici», nous glisse Aziz, qui habite à quelques mètres du stade du Wydad Témara. Cette chance de se montrer malgré des débuts en dehors des centres de formation, Hamza Igamane l’avait déjà soulignée au moment de sa signature au LOSC, expliquant que des profils comme lui, il y en avait des centaines dans les rues au Maroc et qu’il ne suffisait que de les chercher.

Justement, désormais de retour à 100 % ou presque, Hamza Igamane a profité du bon parcours du Maroc pour monter en puissance. Ça tombe bien, ce mercredi soir, le Maroc affronte du très lourd avec le Nigéria, qui sera une équipe difficile à manœuvrer, notamment sur le plan athlétique. La qualité dos au jeu d’Igamane, sa puissance et son aisance technique pourraient faire un bien fou à cette équipe du Maroc. « Moi, je l’aurais même mis titulaire si ça ne tenait qu’à moi. Je vous jure, c’est un monstre. Et je pense qu’il a tout pour faire mal au Nigéria. J’espère qu’il va rentrer tôt dans le match car la différence viendra de lui. Avec sa confiance, il peut réaliser de grandes choses, je l’ai déjà vu en club », nous explique Mohamed, supporter des FAR de Rabat. Attendu ce mercredi, Igamane risque encore une fois d’enflammer le public au moment de son entrée en jeu (difficile de le voir débuter la rencontre). Et ça tombe bien, le Maroc en aura sûrement besoin face à l’une des meilleures équipes de la compétition.