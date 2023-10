Car lyonnais caillassé : l’OL diffuse les images exclusives du trajet !

C’est l’affaire qui a fait exploser le monde du football français et international dans la soirée de ce dimanche. Alors que la délégation de l’OL se rendait au Vélodrome pour un Olympico qui s’annonçait intriguant, le car lyonnais a été caillassé par des supporters présents à Marseille. Des faits d’une gravité consternante et qui ont touché Fabio Grosso et Raffaele Longo, son adjoint.

Et alors que le technicien italien a été blessé gravement à quelques millimètres de l’œil, la rencontre a finalement été annulée et reportée à une date ultérieure. Ce lundi, l’OL a décidé de montrer des images exclusives via sa chaîne OLPLAY. En effet, la vidéo issue de la caméra accrochée à l’avant du bus lyonnais est disponible gratuitement au visionnage. L’occasion de pouvoir tout voir de ce cortège dramatique.