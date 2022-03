Ligue 1 : Monaco envoie Strasbourg sur le podium, Lorient se donne de l'air, Angers sombre

Après la large victoire du Paris Saint-Germain contre Bordeaux (3-0), la 28e journée de Ligue 1 se poursuivait avec notamment un duel précieux dans la course à l'Europe entre Strasbourg (5e) et Monaco (8e). Une rencontre folle qui s'annonçait à la Meinau et qui a bien débuté avec une première belle incursion de Gelson Martins (8e). Strasbourg était prévenu mais décidait de mettre encore plus d'intensité. Les Alsaciens arrivaient finalement de prendre les devants sur corner suite à une déviation de Kevin Gameiro. L'ancien Parisien trouvait Alexander Djiku dont le retourné dans la surface ne laissait aucune chance à Alexander Nübel (1-0, 23e). Bien dans cette rencontre, Strasbourg poussait encore à l'image d'un déboulé de Jean-Ricner Bellegarde que Kevin Gameiro ne parvenait pas à bonifier (27e). Strasbourg était mieux organisé et gérait bien la fin de première période. A l'inverse de Monaco, qui continuait à subir et pouvait souffler en voyant la tête d'Ajorque finir sur la barre (64e), avant une frappe de Prcic sauvée par Disasi (70e). Incapable de créer du danger, malgré un raté de Golovin en fin de match (87e), Monaco s'est finalement incliné et réalise une très mauvaise opération au classement avant la réception du PSG. Strasbourg poursuit son rêve et monte sur le podium.

Voulant garder un dernier espoir européen, le RC Lens (11e) se déplaçait chez l'avant dernier, le FC Metz (19e). Il ne fallait pas arriver en retard puisque les Nordistes s'illustraient rapidement à l'image d'un tir d'Arnaud Kalimuendo qui passait juste au-dessus du cadre (7e). Incisifs, les joueurs de Franck Haise prenaient le jeu à leur compte et se procuraient diverses occasions. Manquant toutefois de justesse dans le dernier geste, Gaël Kakuta (24e), Arnaud Kalimuendo (25e) ou encore Florian Sotoca (29e) ne trouvaient pas la faille. Lens continuait de pousser mais les deux équipes se quittaient sur un score de parité après 45 minutes de jeu. Mais la deuxième période fut tout aussi décenvante de la part des Lensois, incapables d'ouvrir le score et condamné à ne prendre qu'un point face au 19e de Ligue 1. Lens devra se relancer à Clermont, alors que Metz devra batailler à Rennes.

Angers sombre encore, Lorient respire

En pleine lutte pour le maintien même si ils disposent d'un petit écart avec la zone rouge, le Stade de Reims (13e) et le SCO Angers (14e) se retrouvaient au Stade Raymond Kopa avec la volonté de se donner un peu d'air avant d'aborder le dernier virage de la saison. Sur une série de six défaites de rang, les hommes de Gérald Baticle voulaient se relancer à domicile mais c'est bien le Stade de Reims qui commençait mieux dans ce match avec un gros pressing. D'une tête piquée, Azor Matusiwa mettait vite Danijel Petkovic à contribution (11e) mais Angelo Fulgini répondait dans la foulée (15e). Sur corner, Arbër Zeneli trouvait Wout Faes dont la tête passait au-dessus du cadre mais finalement, Alexis Flips marquait d'une volée sur un bon travail d'Arbër Zeneli (1-0 24e). Alors que Reims était sur une bonne dynamique, Anastasios Donis se distinguait de mauvaise manière en étant exclu (34e). Les Champenois poussaient malgré l'infériorité numérique et Ghislain Konan trouvait le poteau droit (39e). Au retour des vestiaires, Reims a finalement tenu et aurait même pu aggraver le score, mais manquait sa frappe (71e). Avant de recevoir l'OL, Reims se rassure et grimpe au 12e rang. Angers est au plus mal et n'y arrive plus avant de recevoir Brest.

Autre match de bas de tableau, le duel entre Clermont (16e) et Lorient (18e) valait très cher pour les deux formations. Les deux équipes étaient joueuses et Thomas Monconduit puis Enzo Le Fée étaient contrés (9e). Jason Berthomier tentait de répondre mais il frappait au-dessus du cadre (17e). Clermont montait en puissance au fil des minutes grâce à un bon pressing et Lucas Da Cunha frappait fort sur le poteau de Paul Nardi (39e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge finalement assez logique. Dans un second acte toujours aussi stérile, Lorient parvenait à légerement prendre le dessus sur son adversaire et cela fut suffisant pour ouvrir le score en fin de match, grâce au remplaçant Koné, qui s'est joué d'Hountondji pour ensuite conclure du gauche (1-0, 72e). Quelques instants plus tard, Pétrot pouvait sceller la victoire pour les Merlus en profitant d'une erreur de Gastien (2-0, 77e). Lorient peut respirer et sort de la zone rouge, avant la réception de Strasbourg. 16e et juste devant son adversaire du jour, Clermont devra se relancer à Lens.

