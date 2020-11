Ligue des Nations : l'Écosse piégée par la Slovaquie, la Macédoine du Nord domine l'Estonie

Qualifiée pour l'Euro 2020 suite à sa victoire contre la Géorgie (1-0), la Macédoine du Nord disputait une rencontre de Ligue des Nations ce dimanche avec un duel face à l'Estonie. Leader de leur groupe, les Lions Rouges pouvaient prendre une option pour la promotion en Ligue B. Pour cela, il fallait l'emporter contre l'Estonie. Et tout a bien débuté avec l'ouverture du score d'Ivan Trickovski (29e) d'une belle reprise de volée.

Au retour des vestiaires, Rauno Sappinen (52e) a égalisé pour les visiteurs, mais finalement, c'est le joueur de Chambly Vlatko Stojanovski (68e) qui a donné la victoire à la Macédoine du Nord (2-1). Eljif Elmas et ses coéquipiers comptent provisoirement trois points d'avance sur la Géorgie et quatre sur l'Arménie. De son côté, la Slovaquie s'est imposée 1-0 contre l'Écosse grâce à un but de Jan Gregus (32e). Les Slovaques peuvent espérer un maintien puisqu'ils reviennent à deux points de la République Tchèque et à une longueur d'Israël. L'Écosse de son côté a perdu un joker en vue de la promotion en Ligue A.

Les matches de 15h

Slovaquie 1-0 Écosse : Jan Gregus (32e) pour la Slovaquie

Macédoine du Nord 2-1 Estonie : Ivan Trickovski (29e) et Vlatko Stojanovski (68e) pour la Macédoine du Nord; Rauno Sappinen (52e) pour l'Estonie

Classements

Ligue B :

Écosse 10 points +2 République Tchéque 6 points +1 (1 match de retard) Israël 5 points 0 (1 match de retard) Slovaquie 4 points -3

Ligue C :