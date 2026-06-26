CdM 2026, EdF : le doublé splendide de Dembélé en vidéo

Passe de Mbappé, but de Dembélé, deuxième ! Comme sur le premier but de Dembélé c’est le capitaine français qui a servi le joueur du PSG.

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Ousmane Dembélé ouvre le score pour les Bleus ! ⚽️🔥

Il élimine son défenseur d'une feinte avant d'ajuster parfaitement le gardien.



La France mène 1-0.



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Et après la frappe du droit, Dembélé a servi l’enroulé du gauche, qui est parti se loger au ras du poteau de Nyland. Cela a furtivement fait 2-0 pour l’équipe de France puisque la Norvège a réduit la marque dans la foulée (2-1).