Coupe du Monde
CdM 2026, EdF : le doublé splendide de Dembélé en vidéo
1 min.
@Maxppp
Passe de Mbappé, but de Dembélé, deuxième ! Comme sur le premier but de Dembélé c’est le capitaine français qui a servi le joueur du PSG.
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Ousmane Dembélé ouvre le score pour les Bleus ! ⚽️🔥— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 26, 2026
Il élimine son défenseur d'une feinte avant d'ajuster parfaitement le gardien.
La France mène 1-0.
Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #NORFRA pic.twitter.com/lbtwnnXdk8
Et après la frappe du droit, Dembélé a servi l’enroulé du gauche, qui est parti se loger au ras du poteau de Nyland. Cela a furtivement fait 2-0 pour l’équipe de France puisque la Norvège a réduit la marque dans la foulée (2-1).
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