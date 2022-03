Ligue 1 : Lille s'impose à Nantes et se rapproche de l'Europe

Après la victoire du RC Lens face à Clermont cet après-midi (3-1), le champion de France en titre, Lille, se déplaçait à la Beaujoire pour y affronter le FC Nantes dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Eliminés en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea, les Dogues restaient néanmoins sur cinq matches sans défaite en Championnat (3V, 2N) - une série leur permettant de s'approcher du top 5. De leur côté, les Canaris avaient également des ambitions européennes en cas de victoire après une défaite décevante à Troyes (0-1).

Si les hommes d'Antoine Kombouaré dominaient le premier acte en termes de possession, ce sont les Lillois qui se créaient les occasions les plus intéressantes de la première période, par l'intermédiaire de Timothy Weah (7e), Angel Gomes (17e) et Xeka (20e). Nantes se réveillait dans le dernier quart d'heure grâce à Ludovic Blas, qui n'hésitait pas à tenter sa chance de loin (30e, 35e), imité ensuite par Moses Simon dans la surface (31e). Entre temps, Jonathan Bamba voyait sa reprise contrée de justesse par la défense (32e).

Les Dogues se sabotaient

Mais juste avant la pause, après une tête sur corner de José Fonte mal repoussée par Alban Lafont, Amadou Onana poussait le ballon dans les filets pour donner l'avantage aux siens au meilleur des moments (1-0, 41e). Au retour des vestiaires, les visiteurs étaient même à deux doigts de doubler la mise mais Bamba s'inclinait devant Lafont (50e) et Weah loupait le cadre pourtant vide (58e). La soirée se compliquait ensuite pour l'international américain, expulsé à l'aide de la VAR après un tacle sur Samuel Moutoussamy (64e).

Logiquement, les Nantais trouvaient plus d'espaces dans le dernier tiers lillois, notamment par l'intermédiaire de Pedro Chirivella touchait les deux poteaux (67e). Durant le dernier quart d'heure, Lille réussissait à gérer son infériorité numérique en remontant très vite le terrain à la récupération du ballon, sans pour autant prendre le risque de faire monter toute l'équipe. Sur coup franc, Blas trouvait la tête d'Andrei Girotto, qui passait juste à côté du cadre de Léo Jardim (80e). Malgré 5 minutes de temps additionnel et un manqué de Kalifa Coulibaly (90+5e), Nantes s'inclinait à domicile face à Lille (0-1). Le LOSC revient provisoirement à un point de Strasbourg (5e), les Canaris laissent l'occasion à Monaco (réception du PSG) et Lyon (déplacement à Reims) de leur passer devant au classement.