Nantes fonce sur Othmane Maamma

Ces dernières heures, le mercato de Ligue 1 s’enflamment complètement notamment pour les profils offensifs. Ce dimanche, nous vous révélions que le LOSC avait ciblé Othmane Maamma, l’ailier marocain de Watford. Mais le club du Nord de la France n’est pas le seul club intéressé par le profil du meilleur joueur du dernier Mondial U20.

Selon nos informations, le FC Nantes, désireux de se renforcer considérablement en attaque dans sa lutte pour le maintien, a décidé de jeter son dévolu sur Maamma. Les négociations ont débuté entre les clubs pour boucler l’arrivée du jeune Marocain qui avait découvert la Ligue 1 du côté de Montpellier il y a plus d’un an. Ahmed Kantari, le coach marocain, l’apprécie. Et le joueur souhaite se montrer pour rêver d’une Coupe du monde cet été. À suivre…