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Premier League

Tottenham : mauvaise nouvelle pour Roberto De Zerbi

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp

A l’heure où ces lignes sont écrites, Tottenham est relégable en Premier League. Une situation délirante pour un club si puissant d’outre-Manche et qui peut s’appuyer sur des résultats forts depuis des années. Pour se sortir de ce faux pas, les Spurs ont fait appel à Roberto De Zerbi. Coup dur : pour son premier match, l’ancien coach de l’OM s’est incliné face à Sunderland (1-0). Pire encore, le coach italien a dû composer avec la blessure de Cristian Romero, sorti en larmes.

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Dès lors, De Zerbi craignait le pire comme il l’a expliqué après la rencontre : «on ne sait pas encore, on verra lors du prochain match, dans les prochains jours. J’espère que ce n’est pas trop grave, car c’est un joueur essentiel pour nous, un bon gars, un bon joueur, un joueur de haut niveau, une forte personnalité, et nous avons besoin de lui pour terminer la saison et atteindre notre objectif.» Pourtant, le bilan serait bien grave pour Tottenham avec une absence estimée de 5 à 8 semaines par ESPN Argentina. Un coup dur pour le club londonien mais par pour le joueur qui risque d’être présent pour la Coupe du Monde avec l’Argentine.

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