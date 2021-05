Le président de la fédération italienne menace d'exclure la Juventus de la Serie A

Ça ne va pas fort du côté de la Juventus. En plus de la perte du championnat après 9 ans de règne sans partage, le club est menacé par l'UEFA et les instances italiennes du football pour sa participation au projet de Super League. Son bras de fer avec l'organisation européenne est d'ailleurs loin d'être terminé, en témoigne le communiqué diffusé ce week-end par les trois clubs porteurs du projet, la Juve donc mais aussi le Real Madrid et le Barça. Mais au pays aussi on veut lui faire payer. Le président de la fédération italienne a d'ailleurs menacé les Bianconeri de les exclure de la Serie A la saison prochaine s'ils ne quittaient pas définitivement la Super League.

La suite après cette publicité

«La Juventus sera exclue si elle ne se retire pas de la Super League. Comme vous le savez neuf clubs ont effectué leur retour. Les trois autres, dont la Juventus, sont assez résistants. Mais il y a une règle très claire et précise du CIO, et elle est inscrite dans les statuts du CONI (le comité olympique italien) et des Fédérations. Si le club n’accepte pas ce principe, je suis désolé, mais il sera exclu. J’espère que ce bras de fer cessera bientôt», a prévenu Gabriele Gravina dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. Selon lui, un statut permettrait l'exclusion automatique de la Juventus dès le départ de la nouvelle saison si elle est toujours engagée dans le projet de Super League.