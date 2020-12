OL : Rudi Garcia fait enfin des annonces sur le mercato

La suite après cette publicité

Co-leader du classement de Ligue 1 avec le LOSC, l’Olympique Lyonnais s’apprête à boucler une première moitié de saison de belle facture. Cependant, le mercato d’hiver approche à grands pas et Rudi Garcia doit faire face à de nombreuses questions à ce sujet. Et souvent, le coach des Gones a préféré botter en touche, invitant ses interlocuteurs à patienter jusqu’en janvier pour en savoir davantage sur ses intentions. Mais au micro de RMC Sport, l’ancien technicien de l’AS Roma a bien voulu s’attarder quelques instants sur ce dossier.

En ce qui concerne le rayon des arrivées, Garcia a été plutôt rapide en indiquant que l’OL ne devrait pas recruter. « Je ne crois pas, on n’en a pas l’utilité. » Ensuite, place au volet des départs. À commencer par le dossier chaud du moment : l’avenir de Memphis Depay. Libre en fin de saison et courtisé par le FC Barcelone, le Batave est souvent l’objet de déclarations d’amour de la part de Ronald Koeman, le coach blaugrana. Pas de quoi inquiéter Garcia.

L'OL veut prêter ses jeunes

« J’ai un peu d’habitude sur la com’. Le mercato va se rouvrir début janvier. C’est à ce moment-là qu’on en parlera, mais il n’y a pas de raison que je change d’avis. » Si l’OL n’est donc pas chaud à l’idée de se séparer de Depay, les Rhodaniens vont toutefois chercher à envoyer quelques-uns de leurs jeunes pousses engranger de l’expérience ailleurs, sous la forme d’un prêt.

« Moussa (Dembélé) ? Non parce que c’est un joueur important. Mais si dans d’autres secteurs de jeu il y a du surnombre dans notre effectif… À l’instar d’Amine Gouiri, s’il y a ce genre de situation d’un jeune ou d’un très jeune qui ne joue pas. Je ne pense pas à Rayan Cherki, Maxence Caqueret, Melvin Bard ou Sinaly Diomandé, parce qu'ils sont dans le groupe. Je pense à Malo Gusto (qui a récemment signé son premier contrat pro), Florent Da Silva, Yaya Soumaré, Cenk Özkacar. Il sera peut-être important qu’ils aillent dans un autre club pro moins costaud que le nôtre », a-t-il indiqué, avant de préciser que le but était qu’ils s’y aguerrissent avant de revenir plus fort à l’OL.