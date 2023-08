EdF : Didier Deschamps répond cash sur Benjamin Mendy

La suite après cette publicité

Blanchi par la justice britannique après avoir été reconnu non coupable de viol et tentative de viol, Benjmain Mendy n’a pas tardé à retrouver un club en s’engageant contre toute attente en faveur du FC Lorient. Pour l’heure, le défenseur tricolore n’a toujours pas effectué ses débuts avec les Merlus. Toutefois, sa situation n’a pas échappé à Didier Deschamps. Interrogé sur son cas par L’Equipe, le sélectionneur de l’équipe de France admettait qu’un retour chez les Bleus n’était pas à « l’ordre du jour » pour le champion du monde 2018.

« D’une façon générale, et je n’ai jamais varié là-dessus, jamais, les violences faites aux femmes, comme toutes les autres formes de violence d’ailleurs, sont intolérables, inacceptables. Elles doivent évidemment être combattues, jugées et condamnées, s’il y a lieu. Concernant Benjamin, je vais m’en tenir aux faits. Des plaintes ont été déposées, il a été placé en détention provisoire, les autorités anglaises ont enquêté, puis il a été jugé non-coupable et a donc été acquitté. Le tribunal médiatique l’avait déjà condamné. Les décisions de justice s’imposent à nous et j’estime qu’on se doit de les respecter et de ne pas les commenter. Benjamin n’a pas pu jouer depuis deux ans. Il veut renouer le fil de sa carrière à Lorient. À partir du moment où la justice l’a jugé non-coupable, je ne vois pas pourquoi je devrais le considérer comme non-sélectionnable, même si son retour n’est pas à l’ordre du jour », a déclaré le technicien français.