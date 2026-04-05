Monaco : Sébastien Pocognoli donne des nouvelles de Paul Pogba

Sébastien Pocognoli et l’AS Monaco ont réalisé un gros coup en s’imposant face à l’Olympique de Marseille (2-1) en clôture de cette 28e journée de Ligue 1. Une rencontre que n’a pas disputée Paul Pogba, sur le banc et encore trop juste physiquement, mais proche d’un retour sur les terrains. Après la rencontre, le technicien belge a été interrogé par Adil Rami sur l’état de forme du Champion du Monde 2018.

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« On est dans un bon schéma. Il a pu rejouer 20 minutes contre Brentford en amical pendant la trêve internationale. Comme je le répète souvent, pour moi, c’est le collectif qui prime. Mais si Paul est aujourd’hui sur le banc, c’est qu’il peut déjà apporter à l’heure actuelle, et aussi davantage dans le vestiaire. (…) Il reste deux mois de compétition et il revient de loin, mais le voir aujourd’hui, c’est déjà très positif, et c’est aussi dû à son travail. Il a été important dans le vestiaire et dans l’état d’esprit, donc je pense qu’il a conscience qu’il a un rôle à jouer. Mon rôle, c’est de lui donner le meilleur cadre possible pour nous apporter un petit plus sur cette fin de saison », a rassuré Pocognoli sur Ligue 1+.